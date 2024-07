Più visti meno tensioni La mossa dell’Ue sul Kosovo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Il via libera europeo all’esenzione del visto per i serbi inha l’obiettivo di provare a compiere un passo verso una nuova distensione nella crisi tra Pristina e Belgrado. Innanzitutto consentirà ad alcuni cittadini kosovari di poter viaggiare in regime di Schengen e Ue anche con il passaporto serbo. In secondo luogo si punta finalmente ad armonizzare il dossierper tutta la regione balcanica, favorendo così la minoranza etnica nel nord del Paese che non avrà più bisogno di un passaporto kosovaro per viaggiare.