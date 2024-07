Passeggiate al fresco e un po’ di riposo Vasco Rossi torna in Val di Luce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Abetone Cutigliano (Pistoia), 23 luglio 2024 – Ormai è diventata una tappa fissa. Un luogo dove la leggenda del rock trova un po’ di relax e di svago dopo i tantissimi appuntamenti tra musica, ritrovo dei fan a Zocca (l’ultimo pochi giorni fa) e impegni per il futuro.to in Val di, nel comprensorio della montagna pistoiese, per un po’ di svago, die dial. È stato lo stesso direttore generale del comprensorio sciistico Andrea Formento a pubblicare le foto del rocker sui social. Nonostante il cappellino e gli occhiali da sole, come non riconoscere la leggenda. E tanti si sono fermati per chiedere una foto a. Scatti a cui il rocker, come sempre, non si è sottratto. Non è la prima volta che il miticofa tappa in Val di