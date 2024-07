Parigi 2024 equitazione | la campionessa olimpica Charlotte Dujardin lascia i Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024), tre volte medaglia d’oronel dressage, si è ritirata da. La cavallerizza ha dichiarato di essere sotto inchiesta da parte della Federazione Internazionale degli Sport Equestri (FEI) per via di un video che mostra“commettere un errore di giudizio” durante una sessione di allenamento. “Quello che è successo è completamente estraneo al mio carattere e non rispecchia il modo in cui alleno i miei cavalli, tuttavia non ci sono scuse”, ha affermato in una dichiarazione. “Mi vergogno profondamente e avrei dovuto dare un esempio migliore in quel momento”.ha affermato che il video risale a “quattro anni fa” e si è detta “devastata per aver deluso tutti”. Inoltre, si è detta disponibile a collaborare con la federazione nel procedimento in corso.