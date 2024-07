Olimpiadi 2024 vinceremo ancora la staffetta 4×100 maschile? Sarà dura ma si può sognare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il 1° agosto 2021 Marcell Jacobs vinceva i 100m all’Olimpiade di Tokyo. La sua incredibile medaglia d’oro, quelle di Gianmarco Tamberi (salto in alto), Palmisano e Stano (marcia); gli esuberanti festeggiamenti; l’inno di Mameli sulle labbra di tutti proiettarono in mondovisione l’immagine sconosciuta di un’Italia dominante. Ma l’apice arrivò il 6 agosto: vincemmo da outsider, sul filo di lana, la(Patta, Jacobs, Desalu, e Tortu), con l’incredibile tempo di 37,50. A un giornalista inglese Filippo Tortu dichiarò: “È stato un miracolo! Non ci sono altre spiegazioni possibili”. Negli ultimi tre anni migliaia di nuovi giovani si sono iscritti alla Fidal sognando di emulare Jacobs e soci. In centinaia di migliaia hanno visto e rivisto la gara di Tokyo su Youtube, consegnando ai posteri commenti rivelatori.