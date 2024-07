Mkhitaryan spicca in Inter-Pergolettese e manda un chiaro messaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Tra i migliori del secondo test del precampionato, ovverosicuramente Henrikh. Autore di un assist per il gol di Mehdi Taremi e di un’altra grande giocata per il palo di Carlos Augusto.ndo un. NOME DI SPICCO – Non delude mai Henrikh, nemmeno in pieno luglio, nel precampionato, in uno dei primi test in vista della prossima stagione. Inl’armeno ha mostrato tutta la sua classe, con un perfetto filtrante per il momentaneo 1-0 di Mehdi Taremi che ha sbloccato il risultato, nonché con un altro bellissimo assist sulla sinistra per Carlos Augusto, la cui conclusione è andata a finire contro il palo. Ma non solo.