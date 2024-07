Marcell Jacobs da non credere | annuncio e nuova medaglia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 23 luglio 2024)da non: a pochissimi giorni dall’inizio dell’Olimpiade di Parigi il velocista azzurro lancia la sfida. Tutti in attesa Allora: se qualcuno tre anni fa ha visto la finale del 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo, si ricorda sicuramente con chi ha visto quella finalissima. Vincere la corsa regina di tutta la manifestazione a cinque cerchi è qualcosa che va anche oltre quella che è l’immaginazione. Sì, noi ad esempio ce lo ricordiamo con chi eravamo. E speriamo di rivivere ancora le stesse emozioni.(Lapresse) – Ilveggente.itTutti insieme a: che qualche problema negli ultimi anni lo ha avuto, ma che non si nasconde, così come viene riportato da Il Giornale di Brescia. L’azzurro è pronto a rimettere le scarpe da corsa e a difendere quel titolo clamoroso arrivato pochi minuti dopo quello di Tamberi nel salto in alto.