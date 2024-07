Infastidisce negozianti e passanti Camerunense fermato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di un soggetto molesto e minaccioso nei pressi di Viale Della Vittoria che infastidiva alcuni esercizi commerciali della zona. L’uomo veniva fin da subito notatovolante in quanto visibilmente agitato mentre percorreva a piedi il Viale. Nel tentativo di identificarlo iniziava ad inveire nei confronti dei poliziotti e, a causa del suo atteggiamento minaccioso, veniva condotto in Questura: si trattava di undi circa 40 anni, regolare sul territorio. Anche durante il tragitto verso via Gervasoni il soggetto si mostrava particolarmente agitato, tentando di inveire ancora una volta contro gli operatori.