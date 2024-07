Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba arrivato in Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) IlDmytrooggi a Pechino su invito del suo omologo Wang Yi, nella sua prima missione indall'aggressione della Russia ai danni di Kiev lanciata a febbraio del 2022, allo scopo di discutere tutte le modalità praticabili per la ricerca di una soluzione politica alla guerra in corso nell'est dell'Europa. Nonostante gli stretti legami economici, diplomatici e militari con Mosca, Pechino ha espresso più volte la volontà di svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto, presentandosi come un interlocutore misurato nei confrontioccidentali, accusati di "gettare benzina sul fuoco" consegnando armi all'Ucraina.