I pendolari in rivolta | No tagli estivi alle corse

(Di martedì 23 luglio 2024) Con la fine delle scuole, anche ledei bus..vanno in vacanza. "E chi pensa a noi lavoratoriche restiamo?". E’ esasperata Carmela Rizzi, che a nome di altri cittadini di Montespertoli lamenta disservizi sul trasporto pubblico. Ma non è Autolinee Toscane nel mirino delle proteste. Se il servizio è stato ridimensionato, lo ha deciso Città Metropolitana di Firenze a cui spettano le scelte su orari, percorsi e frequenza (se ne occupa il Gruppo Tecnico Territoriale) di intesa con gli enti locali e la Regione Toscana. Autolinee, gestore del servizio, applica quanto deciso non avendone competenza diretta.