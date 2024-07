Giallo in provincia di Bologna | giovane scomparso dalla canonica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Arriva la denuncia di una persona scomparsa nel Bolognese. Si tratta del 25enne Abdullahi Farhan,di origine somala che era ospite delladi Funo di Argelato. Dell’uomo non si hanno notizie dallo scorso 17 luglio. A presentare la denuncia ai carabinieri è stato il parroco della stessa chiesa, secondo il quale il ragazzo si sarebbe allontanato su una bicicletta scura. È alto circa 174 cm, carnagione scura, occhi scuri, capelli scuri e ricci e non parla bene la lingua italiana. Il 25enne lavora con un contratto interinale presso un corriere dell'Interporto die, secondo il religioso, non aveva mai manifestato intenti suicidi, né la volontà di andare viacamera nelladove era ospite.