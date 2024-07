FOTO – Taremi annuncia il suo numero di maglia con l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Mehdiha già fatto il suo esordio con ladel, non quello ufficiale ovviamente. Il club questo pomeriggio hato ildidella prossima stagione dell’iraniano. PRIME SETTIMANE – Mehdiè ai primi giorni di Inter in queste settimane. Come pochi altri ha cominciato ad allenarsi il 13 luglio in occasione proprio dell’inizio del ritiro di Appiano Gentile e ha giocato già le sue prime partite innerazzurra. Nerazzurra non proprio, perché ha indossato il kit d’allenamento contro Lugano e Pergolettese. Nei due match disputati dal primo minutoha fatto capire il motivo del suo acquisto. Ha segnato tre gol in due partite, dimostrando di saper giocare anche lontano dalla porta e con la palla tra i piedi.