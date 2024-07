Formazioni ufficiali Lugano-Fenerbahce andata secondo turno preliminare Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Ledi, sfida valida comedeldi. La strada per la qualificazione è lunga ma comincia dalla Stockhorn Arena di Thun, dove le due squadre vanno a caccia di un successo per mettere in discesa il proprio cammino. I ragazzi di José Mourinho partiranno favoriti, ma guai a prendere sottogamba l’impegno. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 20:30 di martedì 23 luglio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.(4-3-3): Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Aliseda, Bottani.(4-3-3): Livakovic, Osayi, Ça?lar, Djiku, Oosterwolde, Szymanski, Fred, Krunic, Tadic, Dzeko, Kent.