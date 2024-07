Dallo specchietto rotto al finto investimento boom di truffe al volante; ecco le più diffuse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Nell’ultimo anno circa 2 milioni di italiani sono stati vittima di una truffa mentre erano alo in fase di parcheggio. A cadere più spesso in trappola sono i giovani, con una percentuale che supera l’8% tra gli under 35, mentre a livello territoriale è un fenomeno registrato in misura maggiore nelle regioni del Sud e nelle Isole. Lo rivela un’indagine commissionata da Facile.it con la collaborazione di Consumerismo No Profit, Nell’ultimo anno circa 880 mila automobilisti vittime di questo tipo di raggiro hanno pagato in contanti il danno millantato dal truffatore. Unica consolazione, se così si può dire, è che nella maggior parte dei casi le somme versate sono state contenute: il 29% ha dato 50 euro, il 31% tra 50 e 100 euro. Solo l’8% dei truffati ha perso più di 300 euro.