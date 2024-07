Dai ragazzi ai bimbi il successo dei centri estivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Dall’infanzia alle medie l’estate a Bondeno offre per i bambini e itante iniziative. Oltre ai partecipati e graditicomunali presso Spazio29, e oltre ai Grest parrocchiali di Bondeno e Scortichino, infatti, le opportunità di svago e socializzazione sono garantite anche ai piccoli e ai piccolissimi presso il Nido Comunale "Margherita" di via Granatieri di Sardegna, e presso la scuole dell’Infanzia paritarie "Maria Immacolata" di Bondeno e "Sant’Eurosia" di Scortichino. "Un insieme di lodevoli servizi che coinvolge una pluralità di soggetti differenti con l’unico obiettivo di far trascorrere piacevoli momenti a giovani e giovanissimi e allo stesso tempo di aiutare in maniera diretta e concreta le famiglie del territorio – descrive l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri (nella foto) –.