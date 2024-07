Cuckoo | un nuovo inquietante trailer dall’horror targato NEON

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 23 luglio 2024) La casa di distribuzioneha svelato quest’oggi undi, l’horror in arrivo nelle sale nel mese di agosto. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla Berlinale Special Gala del Festival di Berlino 2024 raccogliendo in buona parte ottime recensioni.è stato diretto da Tilman Singer, e poggia il suo potenziale successo al botteghino sull’astro nascente Hunter Schafer, con lei anche Dan Stevens (in un inedito ruolo da cattivo) e Jessica Henwick. La trama diruota intorno ad una ragazza americana di diciassette anni di nome Gretchen (Hunter Schafer) che da poco trasferitasi con la famiglia nelle Alpi Tedesche. La ragazza è reduce dal lutto della madre, ed è costretta al cambio di vita dal padre. Qui si ritrova alle prese con qualcosa di sinistro che prende di mira lei e sua sorella.