Credito ZES Unica | opportunità e sfide per il Mezzogiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Negli ultimi anni, il Governo italiano ha implementato diverse iniziative per stimolare lo sviluppo economico nelle regioni del. Tra queste, un ruolo di rilievo è stato assunto dalla Zona Economica Speciale (ZES), che mira a incentivare gli investimenti attraverso un sistema di crediti d’imposta. Questa misura, introdotta per attrarre capitali e creare posti di lavoro, ha recentemente subito delle modifiche che ne hanno ridotto l’importo, suscitando dibattiti e critiche. Cosa sono le ZES Le Zone Economiche Speciali sono aree geografiche delimitate in cuo si offrono offerte condizioni fiscali e amministrative vantaggiose per attrarre investimenti. Nel contesto italiano, le ZES sono state create con l’obiettivo di rilanciare l’economia delle regioni meridionali, afflitte da cronici problemi di sviluppo e occupazione.