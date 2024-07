Cartellone povero di eventi Estate sottotono operatori delusi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Temi locali e temi di spessore nazionale, il consigliere di minoranza Francesco Borioni fa il punto e parla, insieme con il segretario del circolo settempedano del Pd, Giovanni Chiarella, anche delle iniziative in programma. "L’sembra essere partita decisamente sotto tono – afferma –. Rileviamo un diffuso malcontento tra glie gli esercenti che lamentano undie poco partecipato. In questi ultimi mesi poi si parla molto delle decisioni da prendere per mantenere pubblica la gestione dell’acqua e dei rifiuti e a nostro avviso la discussione sta prendendo una brutta piega. Se ne parlerà anche in Consiglio comunale di domani nel punto relativo all’Assem". Secondo Giovanni Chiarella la città sta vivendo un momento di stasi, non solo in ottica diestivi che "sono pochi, sempre gli stessi e poco attrattivi, soprattutto per i giovani".