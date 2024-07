Boxe orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Nella fase iniziale seimila persone e l’Arena Paris Nord, che in realtà è il Parc des Expositions de Villepinte. Nella fase più calda il Court Philippe Chatrier, all’interno del Roland Garros. In breve, lainternazionale arriva allein due luoghi iconici, caratteristici e molto belli da vedere. Il tutto con la speranza per l’Italia di avere almeno un medagliato, o una medagliata, in una spedizione che consta di otto persone, tre uomini e cinque donne. Da una parte Aziz Abbes Mouhiidine va in cerca della consacrazione definitiva, dall’altra Irma Testa vuole chiudere un cerchio aperto a Rio 2016. Ma non ci saranno solo loro: le speranze di medaglia possono arrivare anche da chi sta spesso battendosi bene nei panorami internazionali, e non sono pochi. I tornei olimpici disi svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e sabato 10 agosto.