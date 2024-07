Bimba di 4 anni si fa i buchi alle orecchie da sola ma la mamma la prende bene | Sono orgogliosa di lei!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Qual è l’età giusta per fare idelle bambine? Dipende. Alcuni genitori ritengono che bisogna fare iquando le bambineancora piccole, poiché l’orecchio è più flessibile e facile da “bucare” senza provocare dolore. Altri invece ritengono che farsi idebba essere una scelta consapevole delle bambine, quindi aspettano fino a 12, 13 e 14. E poi cile bambine che decidono autonomamente, come Everly, che a 4ha deciso di farsi idasenza consultare i genitori.e papà però non siarrabbiati più di tanto, anzi, sidetti orgogliosi dell’intranza della figlia. Ifatti “in casa” La buffa vicenda, raccontata anche dal New York Post, vede come protagonista Brianna,28enne della piccola Everly.