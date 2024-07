Zamorano | Ecco come è nata la maglia 1+8 all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha giocatodal 1996 a gennaio 2001, lasciando un grande ricordo e mantenendo sempre un forte affetto nei confronti della sua ex squadra. Ora fa il commentatore e, in un’intervista rilasciata al nuovo main sponsor del club Betsson.Sport, ricorda l’iconica1+8. IL SEGNO INDIMENTICABILE – Ivanha giocato tre delle sue cinque stagionicon unariconoscibile da tutto il mondo: quella col numero 1+8. Questo per “ricordare” il 9, indossato nelle sue prime stagioni ma poi passato a Ronaldo. Fu proprio il Fenomeno a chiedere il cambio, portando l’attaccante a ripiegare su una scelta alternativa ma del tutto inedita.e l’episodio della1+8 dell’Inter IL CAMBIO –, nel video diffuso da Betsson.Sport, tira fuori proprio quella divisa dell’Inter: «la, questa è la1+8. Dobbiamo rifarla (ride, ndr).