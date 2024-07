Tour de France Pogacar come Pantani e lo share straripa | le cifre clamorose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (de) Perchéricorda tanto da vicino? Per le sue prestazioni sportive? Perla sua umanità? Perle immancabili accuse di doping, arrivate da mediaL'Équipe? Gli esperti si scatenano, ma c'è già chi fa anche paragoni con il grande Eddy Merckx, anche lui finito nel calderone dei sospetti di sostanze illecite, definendo lo sloveno il nuovo “Cannibale”. Intanto ildesta garantendo alla Rai (in attesa delle Olimpiadi) ascolti davvero notevoli. Anche venerdì la diretta si è tenuta vicina al 10% dinel pomeriggio di Rai 2 per poi esplodere al 18.5% con 1,5 milioni nelle fasi finali.