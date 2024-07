Tentato omicidio all’Hotel Il Gallo | l’accoltellatore si impicca in cella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Imola, 22 luglio 2024 – Ha atteso che il compagno andasse nella sala ricreativa, lasciandolo solo nella suadella sezione ordinaria della Dozza, e si è tolto la vitandosi. E’ morto così, nella tarda mattinata di un’afosa domenica di luglio, Lul Zim Musta detto Luli, albanese di 48 anni. Quando gli agenti della polizia pentenziaria e il personale sanitario sono intervenuti non c’era già più nulla da fare. Il 48enne era in attesa di giudizio pered era finito in carcere il 27 maggio scorso dopo avere accoltellato la titolare 66enne dell’Hotel Ildi Castel San Pietro, dove l’albanese aveva in precedenza lavorato per un anno come tuttofare.