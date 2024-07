Presto vivremo 110 anni e saremo giovani fino a 90 Genetica la nuova scoperta che cambierà il mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tecnicamente, si tratta di un procedimento di rimozione di alcuni geni – che favoriscono l’invecchiamento – dal patrimonio di cui siamo dotati naturalmente. Da un punto di vista personale, filosofico e sociale saremmo a un punto di svolta capace di rivoluzionare la vita degli esseri umani (forse non di tutti, poi vedremo il perché). Questa clamorosa novità in campo sanitario è frutto del lavoro di un team di esperti che, una volta messa alla prova la loro ricerca sperimentandola sui topi, hanno ottenuto un risultato straordinario. La durata della vita degli animaletti sottoposti al trattamento, infatti, è aumentata del 25%. Un passo importantissimo per comprendere meglio i meccanismi dell’invecchiamento e, di conseguenza, per riuscire se non a bloccarli, almeno a rallentarli.