Paupisi procedono alla grande le attività del Centro Estivo | soddisfatto il sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Proseguonoledelche si sta tenendo nella palestra comunale diaffidate dal Consorzio Ambito B4CooperativaSociale ‘Social Lab 76’. 33 i bambini che stanno trascorrendo un’estate divertente e formativa tra emozioni, conoscenza, complicità e anche ricerca. IlSalvatore Coletta dichiara: “A nome mio e dell’amministrazione comunale ringrazio tutti gli operatori e i vari collaboratori per la passione che stanno trasmettendo ai ragazzi tramite questesocio-educative ricche di disciplina ed impegno. Personalmente come padre sono contento e comesonoper come stanno procedendo leche andranno avanti fino al 31 agosto con una pausa dal 4 al 18 agosto.