Parigi 2024 | Séjourné ‘atleti israeliani sono benvenuti’

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bruxelles, 22 lug. (Adnkronos) – Gli atletibenvenuti alle Olimpiadi di. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Stéphane, dopo che un deputato di Lfi aveva invitato a non farli partecipare. “La delegazione israeliana è benvenuta in Francia”, ha dettoa Bruxelles prima dei colloqui con la sua controparte israeliana, aggiungendo che la richiesta del parlamentare di La France Insoumise Thomas Portes di escludere gli atleti di quel Paese era stata “irresponsabile e pericolosa”. “Garantiremo la sicurezza della delegazione”, ha aggiunto Sejourné.Portes ha attirato l’ira dei gruppi ebraici francesi e degli oppositori e alleati politici per aver affermato che gli atleti“non erano i benvenuti” e aver chiesto una “mobilitazione” in vista delle Olimpiadi, durante una manifestazione a sostegno dei palestinesi.