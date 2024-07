Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 | le Isole Cook si rivolgono al CAS per avere una quota universale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sarà la Corte Arbitrale dello Sport (CAS) a decidere sull’eventuale assegnazione di unanelper le, che ne avevano fatto richiesta nella specialità dei 100 metri stile libero maschili per Wesley Tikiariki Roberts. Le quote universali vengono distribuite per permettere a tutte le Nazioni di prendere parte ai Giochi Olimpici da parte della Commissione Tripartita, composta da rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, dell’Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali e dell’Associazione delle Federazioni Olimpiche Internazionali Estive. I Comitati Olimpici Nazionali che hanno partecipato alle due precedenti edizioni delle(in questo caso ai Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2020) con una media di otto o meno atleti nella delegazione, hanno diritto a ricevere le quote universali.