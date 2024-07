Nuoto artistico la montemurlese Ginevra Marchetti è campionessa italiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prato, 22 luglio 2024 - Ancora grandi soddisfazioni per la giovane atleta, che lo scorso fine settimana a Roma nella piscina del Foro italico ha conquistato il titolo italiano. Nella terza giornata degli assoluti BPER di, infatti,e Gabriele Minak (Futura Club Prato) nel mixed si sono laureati campioni d'Italia.e Gabriele Minak, campioni d'Europa junior nel tech a Malta 2024, allenati da Simona Ricotta e Bianca Vivirito, penultimi in ordine di apparizione, superano tutti e vincono con 202.2542 (120.7542 e 81.5000); secondi Filippo Pelati e Alessia Austranti, allenati da Silvia Costa e Beatrice Casalini e tesserati con la UISP Bologna, sono secondi con 196.0417 e Andrea Garuti e Alice Lamarra, allievi di Silvia De Paolis e Francesca Petronilli per la G. Sport Village di Roma sono terzi con 168.