Morto Aldo Puglisi fu attore con Germi e Monicelli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il mondo del cinema piange. L'all'età di 89 anni all'ospedale di Catania in seguito a complicazioni polmonari dovute al contagio da coronavirus.era nato il 12 aprile 1935 a Catania ed era figlio d'arte: entrambi i suoi genitori erano attori. E lui aveva seguito le loro orme sin dagli anni Sessanta. E lo aveva fatto partecipando ad importanti opere della storia del cinema italiano fra cui 'Sedotta e abbandonata' e 'Signore & Signori' di Pietro. In 'Matrimonio all'italiana' di Vittorio De Sica è stato Alfredo, il servitore al fianco di Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Un ruolo importante lo ebbe anche in 'La ragazza con la pistola' di Mariocon Monica Vitti. Conaveva girato anche 'Vogliamo i colonnellì'.