Maltempo in Italia trombe d’aria con danni e disagi Collisione tra due traghetti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)in due regionine. Nelle ultime ore, a cominciare da lunedì 22 luglio, l’ha iniziato a veder calare le temperature. Il caldo e l’afa non sono ancora un ricordo, ma intanto l’Anticiclone Caronte è in declino e arriva il Maestrale. La giornata è caratterizzata da tempo instabile. Al Nord i rovesci temporaleschi interessano i settori alpini del Triveneto mentre altrove ci sarà bel tempo. Al Centro-Sud i rovesci interessano le zone costiere e quelle pianeggianti: si salvano Toscana, Umbria e Isole Maggiori. Ma sono i temporali che hanno colpito, come previsto dal bollettino di allerta meteo della Protezione Civile, la Campania e in particolare Ischia a preoccupare. In queste ore si sono registraticome strade allagate, nubifragi,e perfino un incidente tra due navi traghetto. Leggi anche: “Trovata morta accanto a sé”.