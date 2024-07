LIVE Cobolli-Navone ATP Umag 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO NON PRIMA DELLE 21.00 1-0 Game. Con unvincente il romano tiene la battuta. 40-15 Molto reattivonel giocare un ottimo rovescio incrociato stretto in uscita dal. 30-15 Scappa via la risposta di dritto dell’argentino. 15-15perde il controllo del dritto incrociato. 0-15 Subito uno scambio dispendioso chiuso dall’errore di dritto da parte di Flavio. PRIMO SET 18:21 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match conal. 18:19 Accolti dall’applauso del pubblico del Goran Ivanisevic Stadium entrano in campo Flavioe Mariano. 18:13 Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra il qualificato austriaco Misolic ed il veterano serbo Lajovic.