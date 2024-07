L’icona degli anni ’70 Faye Dunaway oggi a 83 anni

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 22 luglio 2024)è una delle poche vere leggende rimaste. L’iconica attrice, famosa per aver interpretato donne dure, dispettose e difficili, è tra le più grandi interpreti della storia del cinema. E l’83enne è ancora in attività Getty ImagesFamosamente ricordata per il suo grido contorto “niente grucce di ferro!” nel classico Mammina cara, laè nota anche per E venne la notte con Michael Caine e Gangster Story, dove ha battuto Jane Fonda e Natalie Wood per il ruolo di protagonista. L’attrice, nata a Bascom, in Florida, ha vinto anche tre Golden Globe e un Emmy. È difficile parlare della carriera disenza menzionare il film Mammina cara. Incanalando l’energia di Joan Crawford,stupì la troupe sul set di Mammina cara quando uscì per la prima volta dal camerino nei pdell’iconica attrice, morta quattroprima.