Kamala Harris chi sono i genitori | dal viaggio verso l’America al divorzio

(Di lunedì 22 luglio 2024), la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, ha una storia familiare ricca e complessa che ha contribuito a formare la sua identità e il suo percorso politico. I suoi, Shyamala Gopalan e Donald, hanno entrambi lasciato il segno con la loro vita professionale e personale, influenzandola e ispirandola profondamente. Scopriamo qualcosa in più su di loro. ChiShyamala Gopalan e DonaldDeviè nata a Oakland, in California, il 20 ottobre 1964, dal matrimonio tra Shyamala Gopalan e Donald, due figure molto rilevanti all’interno del mondo della medicina e quello accademico e protagonisti di una storia fatta di migrazione, determinazione e ideali. Shyamala Gopalan, madre dell’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, è nata in India nel 1938.