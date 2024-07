Il premio Perioli a mister D’Angelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo Bergomi, Lippi, Evani sarà ildello Spezia, Luca, a ricevere lunedì 5 agosto alle 21 il, istituito nel 2021 dal Comune di Arcola da un’idea del vicesindaco Gianluca Tinfena. Il salotto sportivo si svolgerà nella cornice del parco Mimma Rolla di Via Valentini al Ponte di Arcola. Sarà l’occasione per celebrare l’80°anniversario dello scudetto dello Spezia del 1944 di cui l’imprenditore arcolano Coriolanoera presidente. Oltre ad aver dato i natali a, originario del Termo, Arcola ha avuto per molti anni residente sul proprio territorio un altro dei grandi protagonisti di quell’impresa, quel Mario Tommaseo che marcò il leggendario Valentino Mazzola in occasione della sfida vinta 2-1 contro il grande Torino. La serata del 5 agosto sarà l’occasione per il Comune di Arcola per premiare le eccellenze sportive del territorio.