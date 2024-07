Il nuovo Napoli e Antonio Conte parla Chiariello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ildi: di seguito le dichiarazioni che Umbertoha rilasciato a Radio CRC nel corso della trasmissione ‘In ritiro con te’. “Historia magistra vitae, si dice, ed è vero. Se il Mantova ha scritto la storia del calcio italiano negli anni ’50-‘60, facendo anche perdere uno scudetto all’Inter, io devo raccontarlo. Se affrontiamo il Mantova, non devo raccontarvi che ilè andato a prendere da lì il grandissimo Dino Zoff?”. La storia (non solo del) “Non devo dirvi che nel Mantova giocava Angelo Benedicto Sormani, che aè stato un idolo? La storia va tenuta da conto, perché serve ad evitare gli errori e a capire cosa fare per progredire. La storia è fondamentale. Oggi vorrei ribadire due concetti mitologici. Ercole, eroe mitologico, era imbattibile.