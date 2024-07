Il down di Microsoft non è dovuto a un attacco informatico predetto dal World Economic Forum

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 21 luglio 2024 è stato condiviso su X un video in cui si vede il fondatore delKlaus Schwab parlare dei pericoli legati ad un possibilesu scala mondiale. Questo video sarebbe la prova che ilabbiail presunto “” adegli scorsi giorni. Il riferimento è quando è successo venerdì 19 luglio 2024, quando su vari computerè apparsa una schermata blu riportante un messaggio di errore. Il problema ha colpito moltissimi dispositivi in tutto il mondo, causando disagi ad aeroporti, banche, ospedali e trasporti in svariati Paesi. La notizia è falsa. Innanzitutto, i sistemi informaticinon hanno subito alcun. Come ha spiegato a Fanpage il Prof.