Il dopo Biden pieno di incertezze per i democratici

(Di lunedì 22 luglio 2024) Joeera o non era in grado di guidare gli Stati Uniti per altri quattro anni? Non lo sapremo mai. Il presidente in carica ha infatti stravolto le elezioni americane (e il partito democratico) annunciando il suo (tardivo) ritiro dalla corsa per la rielezione.aver insistito fino all’ultimo sul fatto che sarebbe rimasto e nonostante abbia resistito ferocemente per settimane, infine l’ottuagenariosi è ritrovato isolato contro l’intero gruppo dirigente dem, che gli ha fatto terra bruciata intorno e lo ha costretto a rinunciare al ruolo che naturalmente gli spettava.La ragione? Un preteso e a quanto pare necessario rinnovamento dell’America, che «deve iniziare ora» e che per ideve essere rappresentato «da una figura giovane e vigorosa».