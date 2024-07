Il Casumaro ricomincia dal nuovo centravanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) In attesa di un centrocampista che il direttore sportivo sta trattando, ilgruppo delha preso contatto con la realtà rossoblù, in particolare c’era curiosità per Niccolò Chinappi, ilarrivato dal Granamica, su di lui garantisce Davide Marchini. La preparazione per le Lumache comincerà l’8 agosto, mentre per quanto riguarda le amichevoli, la prima è in programma il 18 agosto a San Felice, poi il 22 a Ficarolo il triangolare con il Rovigo e il 28 agosto a Gallo. Molto attiva la X Martiri. Sono arrivati Niccolò Buoso, un attaccante del 99, l’anno scorso nel Crespino dove è arrivato in doppia cifra. Dal Sant’Agostino il centrocampista Filippo Galeotti, fratello del portiere della Spal, inoltre Ahmed Bini, centrocampista del 2004, scuola Spal, negli ultimi due anni in forza al