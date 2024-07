Hockey prato le favorite delle Olimpiadi di Parigi 2024 | tabellone femminile e maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non ci sarà l’Italia, ormai purtroppo come da tradizione, ma i due tabelloni,, disualledipromettono sicuramente spettacolo, così come è stato nelle ultime edizioni: andiamo a scoprire quali sono le squadreper il titolo. Ricordiamo che ilparte sabato 27 luglio e termina venerdì 9 agosto, mentre il via è lo stesso per gli uomini, che avranno le finali il giorno prima, giovedì 8 agosto.Dovrebbe essere una sfida tutta europea quella per il titolo. I Paesi Bassi tra gli uomini arrivano dalla tremenda delusione di Tokyo, con la clamorosa eliminazione ai quarti di finale con l’Australia. Poi è arrivato il parziale riscatto agli Europei, vinti nel 2023, anche se ai Mondiali c’è stato solo un bronzo.