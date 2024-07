Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Colpani avanti adagio Per la difesa l' idea Ogbonna è reale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Firenze, 23 luglio 2024 - Anche il lunedì è scivolato via tranquillo sul fronte. Nessun sussulto, con i contatti che sono proseguiti senza tuttavia risultare risolutivi. Il Monza ancora non molla, con Galliani che vuole avere la certezza di monetizzare (seppur il prossimo anno) la cessione del centrocampista bresciano. I milioni totali dovrebbero essere circa 18, bonus più bonus meno. Ma è la formula che ancora non è stata trovata. Lapropone un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. E proprio intorno a questo aspetto ruota la trattativa. Perché Galliani potrebbe anche accettare la formula, ma le famose condizioni di cui sopra dovranno essere tutto sommato facili da raggiungere. Non un pro forma per far scattare l'obbligo, ma quasi.