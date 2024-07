Fiera tessile a New York C’era anche Faliero Sarti Tanti big del mercato Usa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si è parlatopratese all’appuntamento "A Fabric affair", ladi prodotti tessili e di moda di alta gamma che si è conclusa in questi giorni a New. Tra i partecipanti italiani, direttamente dal distretto pratese insieme a rappresendi altissimo livello del made in Italy, come Tollegno, Bonotto, Brunello, e del know how europeo dalla Francia e dall’Inghilterra. Una manifestazione in crescita nel cuore pulsante della Grande Mela in continua espansione dalla prima edizione del luglio 2022. Si tratta di un appuntamento che attrae l’interesse di molti brand del Nord America coinvolti incontri b2b grazie ai quali produttori tessili, in primis dal Belpaese, e clienti entrano in diretto confronto e contatto.