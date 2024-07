Fiction su Stromboli il sindaco | Non entro nelle polemiche

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – “Non voglio prendere alcuna posizione sulla messa in onda della, se non proseguire il lavoro assembleare fatto fino ad oggi. Ne abbiamo parlato per due anni e la situazione non cambia: il Comune ha fatto in modo da coordinare le esigenze della Rai da un lato, e le esigenze della popolazione, degli isolani che si sono visti trascurati nel momento in cui c’è stato un incendio, dall’altro lato. Ma la nostra posizione non cambia. Quello che dicono il ministro della Protezione civile Musumeci e il Governatore Schifani non va a modificare il lavoro che ha fatto il Comune”. Con queste parole ildi Lipari, Riccardo Gullo, da cui dipende amministrativamente, commenta la polemica sulla messa in onda della‘Sempre al tuo fianco’, che andrà in onda a metà settembre sulla Rai.