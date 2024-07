Da ASviS ‘Europa e Agenda 2030’ | presidenza ungherese al Consiglio Ue il programma in sette punti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Di seguito l’articolo integrale dal sitodi Luigi Di Marco di mercoledì 10 luglio 2024. Settimana 1-7 luglio. Competitività, difesa, allargamento dell’Unione, immigrazione, coesione, agricoltura, sfide demografiche, continuità delle politiche dell’Ue al centro degli impegni deldell’Ungheria. Consulta la rassegna dal 1 al 7 luglio Il 1 luglio si è avviato il nuovo turno semestrale alladeldell’Ue affidato all’Ungheria. Ladichiarando l’impegno ad agire come intermediario onesto, nello spirito di sincera cooperazione tra Stati membri e istituzioni, per la pace, la sicurezza e la prosperità di un’Europa veramente forte, definisce il suoa partire da questa premessa: L’Ungheria assume ladeldell’Unione europea in un momento di circostanze e sfide straordinarie.