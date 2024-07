Come celebrare a parole quel mix di amore attrazione fisica armonia Quella straordinaria intesa di anime

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il segreto della felicità di coppia? Per molti sta nella complicità.mix diladicon il partner che capita ai più fortunati di sperimentare. Un’affinità che si puòanche con legiuste. Con le frasi più belle sulla complicità di coppia, che siano citazioni famose o pensieri da scoprire, sull’e sull’a due. Trovare qualcuno con cui sentirsi complici è, spesso, una fortuna. Una fortuna da non lasciarsi sfuggire proprio perché rarissima. Essere complici significa entrare in empatia conla che, a ragione, viene definita l’anima gemella. La complicità di coppia è capire e sentirsi capiti senza bisogno di dare o ricevere spiegazioni. Avere sintonia in una relazione, in tutti i sensi.