Caro Joe ci mancherai e non siamo ironici

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug – Sentiremo la mancanza di Joe Biden, diciamo le cose come stanno. Nonper nulla sarcastici. Del resto se ai posteri dovessimo raccontare la sua figura dovremmo riportarla come “Sleepy Joe”, suo arcinoto soprannome, e solo questo basterebbe a rendere ilare la situazione. Certamente, sentire la mancanza di Joe Biden non significa stimare Joe Biden, ma questa è una banalitàcome risulta quasi impossibile ritenere che i democratici americani avessero pensato seriamente di candidare per la seconda volta consecutiva una figura palesemente inadatta a ricoprire quel ruolo, e questa è un’altra ovvietà. Joe si ritira (più probabilmente “è stato fatto ritirare”, poco cambia), lo fa per la squadra liberal-progressista statunitense.