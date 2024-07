Bikini o intero non fa differenza | la stilista ci spiega come scegliere il nostro costume

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Valentina Pellegrini, giovanebresciana, ha fondato LaVale Collection, un brand completamente artigianale di costumi da bagno, realizzati e disegnati a mano, con un approccio attento alla body positive. Infatti, l’idea di Valentina è che debba essere ila dover valorizzare un fisico adattandosi alle sue forme. Spesso però questo non avviene, creando frustrazioni in chi non riesce a trovare ungrazie al quale ci si trova a proprio agio. Da qui la decisione di creare diversi modelli per diverse tipologie di fisionomie da poter personalizzare in texture e colori oltre che nel mix di top e slip a seconda delle proprie esigenze.