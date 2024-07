Biden getta la spugna | Mi ritiro dalle presidenziali per il bene degli Usa e dei dem E tira la volata alla Harris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il dado è tratto. Joeaccetta l’inevitabile, stretto tra le crescenti pressioni del partito democratico e sondaggi impietosi. E masticando amaro, decide di fare un passo indietro. "Non posso rischiare di consegnare l’America a Trump, mi", dice ai suoi, anche se concluderà il suo mandato da presidente. E quando in Europa è sera annuncia in una lettera postata su X il game over. Non sarà lui il candidato democratico alle. È l’ottavo presidente americano rieleggibile che rinuncia a candidarsi: l’ultimo fu il democratico Lyndon B. Johnson. E con ogni probabilità è stato quello più combattuto sul rinunciare o meno. "Miei compatrioti americani – scrive– negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come Nazione. Oggi l’America ha l’economia più forte del mondo.