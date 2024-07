Ascolti tv TILT di Enrico Papi top o flop? Quanto ha fatto la prima puntata

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Serata di repliche e novità per laserata di domenica 20 luglio: Rai 1, Canale 5 e Italia 1 si sono sfidate con proposte diverse, cercando di conquistare il pubblico italiano. Vediamo come si sono comportati glitv. Duello d’estate: Mina Settembre batte Segreti di Famiglia,parte in sordina Mina Settembre trionfa su Canale 5: Su Rai 1, la fiction “Mina Settembre”, con Serena Rossi e Giorgio Pasotti, ha conquistato laserata con 1.689.000 spettatori e il 12.6% di share. Le repliche delle vicende dell’assistente sociale napoletana hanno avuto la meglio sulla nuovadi “Segreti di Famiglia”, la serie turca di Canale 5 che ha totalizzato 1.668.000 spettatori e il 13.8% di share.