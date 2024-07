Andrea Joly il racconto del giornalista aggredito dai militanti di Casa Pound | cosa è successo e tutti i video

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’aggressione subita dal, inviato de La Stampa, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Questo grave episodio è avvenuto a Torino, all’esterno del locale “Asso di Bastoni”, noto punto di ritrovo per idi estrema destra. Due dei presunti aggressori,di, sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla libertà di stampa e alla sicurezza dei giornalisti. In questo articolo, esaminiamo nel dettaglioquella notte e chi è, il coraggioso cronista al centro di questa vicenda.da duedi: eccoIl 26 giugno 2024,si trovava nei pressi del locale torinese “Asso di Bastoni”, un ritrovo frequentato da circoli di estrema destra, per documentare un raduno in corso.