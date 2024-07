Aeroporto di Rimini i controllori di volo vanno a casa alle 23 e dopo non si atterra più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – A dare l’annuncio ai passeggeri, increduli, è stato direttamente il capitano: "Ci dispiace per il disagio, ma dovremore a Bologna anziché a". Amara sorpresa, l’altra sera, per chi era a bordo deldi Ryanair proveniente da Praga e diretto a. L’aereo è stato dirottato al ’Marconi’ non per il meteo (le condizioni dierano perfette) o per problemi sulla pista del ’Fellini’. No, niente di tutto questo. Il problema è che l’aereo è partito in ritardo da Praga e adifiniscono il turno23. Il risultato: i 180 passeggeri sono stati sbarcati a Bologna, e quelli che aaspettavano di imbarcarsi per Praga,ore di attesa in, sono stati costretti a raggiungere altri scali, per prendere un altro. Un caso isolato? No, nient’affatto.