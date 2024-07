Violentò un’amica a scuola Condannati i genitori | Figlio educato male Il ministro | verdetto giusto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) La violenza sessuale era avvenuta nello sgabuzzino del liceo che entrambi all’epoca frequentavano, 9 anni fa a Siena. Era il marzo 2015. Avevano indagato i carabinieri sui fatti. Profonde le ferite psicologiche riportate dalla ragazzina, 16enne come il suo compagno di. E che solo adesso si stanno lentamente rimarginando. Dopo il pronunciamento sul caso del tribunale dei minorenni di Firenze nel 2022 è arrivata nel giugno scorso una sentenza civile, emessa dal giudice Massimo Maione Mannamo, per la quantificazione del danno. A seguito della quale sono statisia il giovane che i suoia risarcire 27mila euro alla ragazza per i danni patiti. Ritenendo la coppia responsabile di non aver vigilato edcorrettamente il, all’epoca dei fatti minorenne.